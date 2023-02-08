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Экономист: государство предложит крупному бизнесу поделиться доходами

Экономика

Обычные формулы сейчас не работают. Никакого инвестиционного климата нет, так как нет атмосферы и ситуация очень неопределённая. Так прокомментировал в беседе с Pravda.Ru предложение правительства России о разовом добровольном взносе в бюджет с доходов крупного бизнеса в 2022 году экономист Игорь Лавровский.

Экономист: государство предложит крупному бизнесу поделиться доходами

Специалист отметил, что говорить о каких-то "инвестиционных климатах" или ещё о чём-то трудно.

"Эти рассуждения в духе MBA сейчас полностью абсурдны и не имеют ничего общего ни с наукой, ни с реальностью", — считает эксперт.

По его мнению, государство сначала предложит выработать формулу, а потом формула просто будет выработана.

"Тем более что сейчас я не предвижу затухание этой неопределённости, не вижу возникновения стабильного инвестиционного климата в обозримой перспективе. Я вижу, что будут возникать экстраординарные деловые возможности, которые могут приносить сумасшедшие деньги. И государство, наверное, будет видеть эти сумасшедшие доходы и как-то просить поделиться ими", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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