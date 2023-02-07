Financial Times: доллар перестанет быть резервной валютой в течение нескольких лет

Американская валюта перестанет царствовать в течение следующих десяти лет.

Об этом в издании Financial Times сообщил экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис 2008 года.

По его словам, доллар потеряет статус основной резервной валюты довольно скоро.

"Обострение геополитического противостояния США и КНР снизит значимость доллара в качестве мировой резервной валюты", — отметил эксперт.

Первым "звоночком" Рубини назвал начало расчётов за нефть между Пекином и Эр-Риядом в юанях. Плюс, американская инфляция весьма пагубно влияет на страны, в которых рынок только формируется, что тормозит развитие слабых экономик и подчиняет их сильным монополиям.

Подытожил аналитик тем, что цифровые валюты будут во главе списка "конкурентов" американской "бумажке". Кстати, межбанковая система Swift уже начала терять позиции в борьбе с Alipay и WeChat Pay, подчеркнул Рубини.

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