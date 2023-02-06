WP: МВФ вынес неутешительный вердикт Британии — хуже, чем в России

После выхода из состава Евросоюза Лондон начал стремительно терять вес в коалиции западных стран и Североатлантического альянса, заявили американские обозреватели. По их словам, даже Вашингтон всё чаще отказывается обсуждать с партнёрами те или иные вопросы.

Так, по мнению авторов, отдав предпочтение Brexit, Великобритания превратилась в "маленькую Англию" с "островной нацией". Экономическое положение страны находится на грани краха судя по выводам Международного валютного фонда.

"На этой неделе исполнилась третья годовщина Brexit, и она совпала с мрачным вердиктом Международного валютного фонда: в этом году британская экономика будет хуже, чем все крупные экономики мира, включая Россию", — пишет The Washington Post.

Как подчеркнули аналитики, в стране стремительно теряют рабочие места, подавить рост инфляции не удаётся, кроме того, Лондон продолжает вкладывать деньги в Украину, чтобы остаться на международной политической арене.

"Практически по всем показателям, от инвестиций в бизнес до экспорта и занятости, Великобритания отстаёт от своих конкурентов", — резюмировали авторы.

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