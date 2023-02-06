Global Times: передача активов РФ Украине грозит падением долларовой гегемонии США

Незаконная передача российских активов Украине грозит США падением долларовой гегемонии, заявили китайские аналитики. По их мнению, "воровство" в пользу киевского режима надолго подорвёт доверие мирового сообщества к Вашингтону.

По словам аналитиков, это станет чётким сигналом, что любая страна, которая хранит резервные активы в США, может их лишиться.

"Антироссийские санкции США — противозаконные односторонние действия, предпринятые без разрешения ООН. То, что сейчас Вашингтон передаёт личные активы россиян кому-то ещё, явно свидетельствует о воровской природе Соединённых Штатов, выступающих в качестве грабителя", — пишет Global Times.

Исходя из этого, многие страны могут решить вывести свои активы с территории США, что, соответственно, скажется на экономике страны и долларовой политике, резюмировали авторы.

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