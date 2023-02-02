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Focus: план Запада поставить Россию на колени терпит грандиозный провал

Экономика

Коллективный Запад терпит грандиозный провал со своим планом поставить на колени Россию, отмечается в материале немецкого издания Focus.

Focus: план Запада поставить Россию на колени терпит грандиозный провал

Западные страны ввели экономические санкции против России после начала украинского кризиса. Только Евросоюз ввёл девять пакетов санкций за прошедший год и готовит десятый.

Однако на сегодняшний день уже всем стало очевидно, что ограничения бьют по российской экономике гораздо менее сильно, чем предполагалось, говорится в материале немецкого издания (перевод "ПолитРоссия").

В материале отмечается, что самая мощная сила капитализма, как подчеркивал британский экономист и философ Адам Смит, исходит не от намерений участников рынка, а от того факта, что спрос и предложение таинственным образом сходятся воедино.

Эта теория, говорится в материале Focus, прекрасно работает и санкциями против России. Западное предложение и российский спрос находят друг друга даже во времена санкционных режимов.

Россия продолжает потреблять иностранные товары, тогда как её сырьё продолжает поступать к покупателям довольно запутанными путями. Благодаря этому экономика РФ остается на плаву, несмотря на санкции.

"Российская финансовая система, отрезанная от системы международных платежей SWIFT, не рухнула. Доллар даже ослаб по отношению к рублю — сейчас российская валюта торгуется примерно на 9,6 процентов выше в сравнении с показателями на момент начала конфликта", — говорится в материале.

После спада в 2022 году, в нынешнем, по прогнозам Международного валютного фонда, российская экономика вырастет на 0,3 процентов.

"Дело в том, что правительства печатают свои торговые запреты на официальной бумаге и не могут или не хотят детально контролировать их выполнение. Санкционные режимы призваны произвести впечатление на избирателя, а не на Путина", — говорится в материале немецкого издания.

Стоит заметить, что в четверг на встрече с руководством Евросоюза Владимир Зеленский жаловался на то, что Россия быстро адаптируется к санкциям.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а Россия наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", — заявил Зеленский. И опять потребовал санкций, как и можно было ожидать.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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