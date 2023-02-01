Арбитражный управляющий Юрий Артеменко объяснил, почему в 2023 году следует ждать увеличение числа банкротства физлиц и предприятий.
По мнению Артеменко, такие процессы будут спровоцированы финансовыми сложностями, связанными с непростой экономической ситуацией.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области массово банкротятся предприятия ЖКХ.
Он напомнил, что в прошлом году в России массово закрывались иностранные компании, работники которых активно подают на банкротство уже в этом году. Эксперт отметил, что процедура банкротства несложная.
"Я знаю людей, у которых жизнь после банкротства пошла по-новому. Голова не забита мыслями о долгах. Благодаря этому можно сделать рестарт", — цитирует слова арбитражного управляющего Om1.ru.
В 2022 году в России процедуру банкротства успешно прошли 278 тысяч граждан, что почти на треть больше, чем в 2021-м.
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