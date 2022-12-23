В Челябинской области массово банкротятся предприятия ЖКХ

Компания "Уралэнергосбыт" подала в судебные инстанции иски с требованием о банкротстве сразу восьми предприятий ЖКХ Челябинской области.

Потребители электроэнергии региона задолжали основному поставщику около миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе организации.

"Заявления о банкротстве предприятий — это крайняя мера, к ней прибегают, когда все иные пути решения проблемы исчерпаны", — цитирует заявление компании издание kursdela.biz.

В "Уралэнергосбыте" отметили, что в 2023 году число исков возрастёт, так как задолженность предприятий ЖКХ продолжает увеличиваться и уже достигла 1,8 млрд рублей.

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