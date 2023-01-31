Глава ФНС сообщил россиянам о послаблениях при взыскании долгов

В Федеральной налоговой службе РФ сообщили, что отныне к россиянам не будет применяться принудительное взыскание задолженности, если на едином налоговом счёте в результате образуется отрицательное сальдо.

Специалистов ФНС в этом случае обязали проводить индивидуальные сверки с налогоплательщиком.

«Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований», - цитирует официальное письмо главы ФНС Даниила Егорова Телеканал "360".

В обращении он уточнил, что специалисты межрегиональных инспекций, если возникли разногласия по формированию сальдо ЕНС, обязаны до 1 марта индивидуально сверить все задолженности с налогоплательщиком. Пока это не будет сделано, взыскивать какие-либо суммы запрещено.

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