Клишас: операция ЕС по легализации украденного у России — позорный провал

Попытка Евросоюза легализовать использование заблокированных активов РФ не завершилась успехом, следует из заявления российского сенатора Андрея Клишаса.

Он напомнил в своих соцсетях, что лидеры ЕС хотели направить российские активы на восстановление Украины после конфликта.

По его словам, в Европе не смогли найти чётких юридических оснований для ареста принадлежащих РФ средств, однако неожиданно решили временно воспользоваться этими деньгами для помощи Киеву.

"Операция по легализации украденного позорно провалена", — подчеркнул Клишас.

Ранее юристы из европейских стран сообщили, что ЕС может позаимствовать российские активы, замороженные на фоне санкций, для восстановления Украины. Как отмечает Bloomberg, эксперты предложили передать Киеву 33,8 миллиарда евро, при этом им не удалось придумать механизмы для организации этого процесса.