Bloomberg: юристы ЕС заявили, что Россия может "занять" активы на восстановление Украины

Юридическая служба Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что блок может временно использовать российские активы, которые заморозили в ходе санкционной политики, для восстановления Украины.

По меньшей мере "юридически обоснованно" могут передать киевскому режиму 33,8 миллиарда евро.

"Юридическая служба Совета блока заявила дипломатам, план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определённые условия. Они включают в себя дату окончания, фокус на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент", — передаёт Bloomberg.

Однако чётких механизмов как "занимать" и возвращать деньги России, пока нет, сообщили аналитики.

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