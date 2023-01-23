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В Минфине РФ заявили, что Запад может изъять российские активы

Экономика

В западных странах пока отсутствует единое мнение по вопросу изъятия российских активов, однако вероятность такого события есть. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Кику.

В Минфине РФ заявили, что Запад может изъять российские активы

"Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счёт. Но тем не менее, возможно, за счёт особенно радикально настроенных государств будет сделано некое "прощупывание" ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные", — цитирует представителя Минфина РБК.

К "радикально настроенным" Кику отнёс Канаду и Польшу. В Варшаве готовят поправки к Конституции, чтобы узаконить конфискацию российских активов.

Канада же намерена добиться конфискации 26 миллионов долларов у компании Granite Capital Holdings Ltd, которую власти связывают с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Кроме того, о планах конфискации российских активов заявили в Эстонии и в США. А председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить возможность активного управления замороженными в иностранных юрисдикциях активами российского Центробанка, чтобы поступающая от них прибыль могла быть использована для восстановления Украины.

Между тем, швейцарский министр экономики, образования и исследований Ги Пармелан ранее заявлял, что правовая база страны не позволяет передавать российские активы Украине.

"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы", — заявил Пармелан.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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