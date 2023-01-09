Володин: 75,9 процентов иностранных компаний остались в России — верят в перспективы

Почти 80 процентов иностранных компаний, после ввода санкций, остались в России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как подчеркнул политик, ушедшие — терпят многомиллиардные убытки.

"75,9 процента иностранных компаний остались в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", — заявил Володин.

Он подчеркнул, что "пустоты" в бизнесе быстро заполнили отечественные производители. Так, производство одежды выросло на 42 процента, выпуск лекарств — 15 процентов.

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