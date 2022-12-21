Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные: синий и красный свет в теплице поможет вырастить ценную противораковую рукколу
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Солидное имущество топ-менеджеров ПАО "ДЭК" вызывает вопросы: на какие деньги?
Business Insider: ВС Украины бессильны перед ракетами и радарами истребителей ВКС России
Метеоролог Позднякова: следующий год может быть аномально жарким
Программист Ситнов заявил, что нужно чистить смартфоны раз в полгода
Прилепин опубликовал пост о Быкове* и Смольянинове: чтобы поганцы получили по сусалам
Байден, читая по бумажке, заявил Зеленскому, что Путин использует зиму как оружие
Читатели CNN раскритиковали внешний вид Зеленского: "Неужели мы мало денег даём?"

Руководитель "Росбиотеха": 80% на отечественном рынке занимает импортное оборудование

Общество

Исполняющий обязанности ректор "Росбиотеха" Алексей Кучумов рассказал о зависимости России от западных технологий

Руководитель "Росбиотеха": 80% на отечественном рынке занимает импортное оборудование

Кучумов обеспокоен проблемой импортозамещения на рынках РФ. Он называл данный вопрос критически важным.

Ранее автоэксперт, координатор движения "Синие Ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, что "АвтоВАЗ" испытывает трудности с коробками передач и двигателями.

Представитель университета отметил, что степень угрозы меняется в зависимости от внешнеполитической и экономической ситуации.

"Сейчас она ведёт к сокращению импорта оборудования для пищевой промышленности, пищевого сырья, ингредиентов. А у нас 70% используемой ингредиентной базы сейчас поставляется из-за рубежа, по некоторым позициям — 80%. Такую же долю на отечественном рынке занимает импортное оборудование для пищевой промышленности, не говоря уже о комплектующих", — цитирует слова Кучумова argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности
Командование подразделения 54-й ОМБр ВС Украины запретило брать в плен военных ВС РФ
Командование подразделения 54-й ОМБр ВС Украины запретило брать в плен военных ВС РФ
Последние материалы
Руководитель "Росбиотеха": 80% на отечественном рынке занимает импортное оборудование
Метеоролог Позднякова: следующий год может быть аномально жарким
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги
Программист Ситнов заявил, что нужно чистить смартфоны раз в полгода
Прилепин опубликовал пост о Быкове* и Смольянинове: чтобы поганцы получили по сусалам
Байден, читая по бумажке, заявил Зеленскому, что Путин использует зиму как оружие
Читатели CNN раскритиковали внешний вид Зеленского: "Неужели мы мало денег даём?"
Монастырь в честь… Зачатия
РВ: бойцы группировки "О" ВС РФ штурмом взяли позиции ВСУ и захватили трёх пленных
СБУ открыто призвала украинцев "стучать" на соседей и родных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников