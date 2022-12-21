Руководитель "Росбиотеха": 80% на отечественном рынке занимает импортное оборудование

Исполняющий обязанности ректор "Росбиотеха" Алексей Кучумов рассказал о зависимости России от западных технологий

Кучумов обеспокоен проблемой импортозамещения на рынках РФ. Он называл данный вопрос критически важным.

Ранее автоэксперт, координатор движения "Синие Ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, что "АвтоВАЗ" испытывает трудности с коробками передач и двигателями.

Представитель университета отметил, что степень угрозы меняется в зависимости от внешнеполитической и экономической ситуации.

"Сейчас она ведёт к сокращению импорта оборудования для пищевой промышленности, пищевого сырья, ингредиентов. А у нас 70% используемой ингредиентной базы сейчас поставляется из-за рубежа, по некоторым позициям — 80%. Такую же долю на отечественном рынке занимает импортное оборудование для пищевой промышленности, не говоря уже о комплектующих", — цитирует слова Кучумова argumenti.ru.

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