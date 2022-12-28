Французы оценили ответные меры РФ на нефтяной потолок цен: поставят европейскую экономику на колени

Потолок цен на российскую нефть поставил европейскую экономику "на колени", тогда как на "самочувствии" России скажется едва ли, заявили французские пользователи Сети. По их мнению, Евросоюз продолжает усугублять ситуацию только для своих граждан.

Как отметили пользователи, ответная мера российской стороны показывает, что у Москвы достаточно покупателей чёрного золота.

"Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС", — написал один из читателей Le Figaro под соответствующей статьёй. "Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведёт к росту цен на международных рынках", — поддержал другой юзер.

Пользователи подчеркнули, что Россия успешно переориентируется на рынки Китая и Индии, тогда как ЕС сложно найти приемлемые условия для импорта.

"ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", — резюмировали комментаторы.

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