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Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях

Экономика

Ещё одно издание — на этот раз германское, Die Welt — разбирается в причинах того, почему "сокрушительные" санкции Запада не произвели того воздействия на экономику России, которого ожидали инициаторы санкционного давления. Вывод, к которому приходит издание — российскую экономику спасают специалисты, которые получили опыт, работая в западных компаниях.

Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях

Как напоминает Die Welt, в апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процентов. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — "согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента". Да и прогноз МВФ на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 процента всего 2,3, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Издание называет причины, по которым дела складываются именно таким образом. Например, большинство западных компаний продолжает работу в России. Остальные же передали свои активы российским покупателям.

Кроме того, государство "закачало" достаточно денег в экономику, поощряет параллельный импорт, азиатские компании частично заменили западные.

В материале также отмечается, что большую роль играют российские мелкие и средние предприниматели, которые не только изыскивают способы снизить накладные расходы и найти новых поставщиков. Они к тому же обладают опытом работы в кризисных условиях, говорится в материале германского издания.

Ну и кроме того: "Идёт ли речь о Центральном банке, соответствующих министерствах, экономическом блоке Кремля, государственных концернах или банках, везде трудятся экономисты и финансовые специалисты, многие из которых пришли из частной экономики, работали в западных фирмах и находятся в возрастной группе от 30 до 60 лет".

Понятно, что акцент делается на деятельности либеральных экономистов. Кроме того, Die Welt, и многие другие западные издания, отмечает роль руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и главы Сбера Германа Грефа.

Надо заметить, что в статье специально подчёркивается, что многие из этих специалистов придерживаются либеральных взглядов. Однако они продолжают работать в России — и это, похоже, весьма удивляется авторов германского издания.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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