Глава МИД ФРГ Бербок: у Германии не могут быть нормальные отношения с Россией

Германия считает, что между ней и Россией не может быть нормальных отношений. Об этом заявила в интервью румынскому телеканалу Digi 24 глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Не может быть нормальных отношений с этой Россией. Так же, как и у многих россиян, мы хотим, чтобы Россия была миролюбивой и демократичной, и не представляла угрозы для своих соседей. Но не надо иллюзий — в данный момент все мы живем в иной реальности", — сказала она.

Также Бербок сообщила о намерении продолжать ужесточать санкции против России до окончания конфликта. В ходе спецоперации Киев ведёт борьбу за свободу Европы, поэтому ФРГ намерена помогать Украине, оказывая ей финансовую, гуманитарную, военную помощь, отметила глава МИД Германии.