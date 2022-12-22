Финансист Ордов о росте курса доллара и евро: оставьте пока "под матрасом"

Аналитики на днях зафиксировали стремительный рост на торгах доллара и евро к рублю. Так, американская валюта превысила показатель мая текущего года и достигла 70 рублей за единицу. Однако в беседе с Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов предупредил россиян, что спешить с обменом не стоит.

По словам финансиста, если говорить о рынке, то дэ-факто, рубль ослабевает, однако если взглянуть на экономические показатели, национальная валюта "возвращается" к привычным показателям.

Ордов подчеркнул, что после "пика" доллар вряд ли продолжит существенно дорожать. Но с учётом геополитической обстановки ситуация на валютных рынках в начале 2023 может быть более чем турбулентной.

"Какого-то существенного теперь уже дальше движения доллара, наверное, ожидать не стоит. И, как следствие, я бы сейчас людям рекомендовал, которые непрофессионалы, не заниматься валютными спекуляциями", — пояснил собеседник Pravda.Ru.

По словам финансиста, однако есть и другая сторона медали. Если сбережения хранятся "под матрасом", поменять их на рубли можно просто не успеть из-за решений ограничения конвертации от иностранных регуляторов.

"И с этим тоже надо смириться и это принимать во внимание, когда мы пытаемся под матрас что-то в виде для нас привычного способа сохранения личных сбережений положить. Поэтому сейчас я бы не стал менять, подождал побольше бы курс и тогда бы поменял, если есть такая возможность", — резюмировал Ордов.

Ранее в беседе с Pravda.Ru финансист Михаил Беляев заявил, что, вероятно, иностранная валюта пошла в рост из-за проблем в российской экономике.

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