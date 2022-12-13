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Демидов: Европа оказалась на пороге глубокого энергокризиса без российского газа

Экономика

Если Россия продолжит и дальше направлять в европейские страны минимальный объём топлива, то Европу ожидает глубокий энергетический и промышленный кризис. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя Pravda.Ru шансы России снова стать ключевым поставщиком газа в ЕС.

Демидов: Европа оказалась на пороге глубокого энергокризиса без российского газа

Для возвращения лидерства в поставках топлива необходимо полностью возобновить работу газопровода "Ямал — Европа", который находится под санкциями, указал эксперт.

"Пока идёт конфликт, пока есть санкции, это маловероятно", — считает Демидов.

По мнению аналитика, Европа не сможет найти более дешёвый газ, чем российский.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что энергокризис в Европе может вернуть России статус лидера-экспортёра природного газа.

"Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков", — подчеркнул он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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