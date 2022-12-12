"Помашите им рукой": Лукашенко об иностранцах, бросивших компании в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как поступать с иностранными инвесторами, которые бросили принадлежавшие им предприятия.

"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", — сказал Лукашенко на кадровом совещании в понедельник.

В качестве примера он привел McDonald's, недавно официально прекратившего работу в Белоруссии. По его словам, сеть работает как работала, производит нормальную продукцию.

"Но это наше уже предприятие. Не захотели работать — ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы", — цитирует Лукашенко РИА "Новости".

"Точно так и здесь. Всё ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить", — подчеркнул президент Белоруссии, обращаясь к чиновникам.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что штамповка западных санкций против России и Белоруссии постепенно идёт на спад. В ходе выступления в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета он отметил, что все ограничения, которые только можно было придумать, Запад уже ввёл. И теперь пришла пора оценивать их последствия.

"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Всё, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", — сказал Лукашенко.

Впрочем, полагает президент Белоруссии, на ситуацию нужно смотреть реально и не ожидать ослабления "наката" в ближайшем будущем.

Отметим, сейчас в Евросоюзе рассматривается очередной, девятый по счёту пакет антироссийских санкций. Принять его быстро не получилось из-за противоречий между государствами Европейского сообщества.

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