Аналитик: при энергокризисе в первую очередь пострадают страны Восточной Европы

Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил, что странам Европейского союза хватит голубого топлива до января-февраля.

"Я не думаю, что Европу ожидают какие-то лютые морозы", — подчеркнул специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Как сказал эксперт, в первую очередь от энергетического кризиса пострадают страны Восточной Европы. У них небольшой бюджет и нет возможности быстро приобрести и транспортировать нужные ресурсы, объяснил собеседник издания.

Ранее журналисты Bloomberg предупредили, что ситуация в сфере энергетики на Западе может резко ухудшиться уже на следующей неделе.

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