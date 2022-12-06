Bloomberg: всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от блэкаута

Всего несколько градусов понижения температуры по Цельсию отделяют европейские страны от отключений электроэнергии, заявили аналитики. Непросто придётся Евросоюзу и в безветренные дни.

По словам аналитиков, усугубляет ситуацию непогода, которая накрыла европейский континент. Кроме того, стоимость энергоносителей остаётся очень высокой.

"Энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу от отключений электроэнергии", — заявили аналитики Bloomberg. — Страшный сценарий — это то, что специалисты по энергетике в Германии называют "Dunkelflaute", что буквально означает мрачный кризис".

Как подчеркнули авторы, вероятность, что кризис обостриться уже на следующей неделе.