Аналитик Антонов: евро укрепляется к рублю из-за ослабления доллара

С начала декабря евро начал резко укреплять свои позиции на валютном рынке на фоне ослабления доллара после заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв намерен замедлить темпы повышения ставки до Нового года.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, до конца 2022 года евро закрепится на отметке в 3-4 рубля дороже доллара.

"Вероятность повышения ставки на 50 б. п. оценивается рынками с вероятностью 80,6 процентов", — пояснил эксперт "Прайму".

Антонов подчеркнул, что евро успел закрепиться на отметке суть выше 64 рублей за единицу, однако до конца года, возможно удорожание валюты, ориентировочно до 70 рублей.

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