Bloomberg: ЕС намерен снизить потолок цен на нефть из России до 60 долларов

В Евросоюзе обсуждают новый лимит на стоимость российской нефти, сообщили аналитики. Так, ранее потолок цен предлагали установить на уровне 65-70 долларов за баррель, теперь "ценник" хотят понизить до 60 долларов.

При этом лидеры стран ЕС не сошлись во мнениях по ценовой политике на российское чёрное золото. Польша сочла, что 65 долларов за баррель — слишком мало, Греция заявила, что стоимость в 70 долларов будет справедливой.

"Государства ЕС обсуждают установление лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы способствовать достижению соглашения между широким кругом членов блока и G7", — передаёт Bloomberg.

Известно, что на широкий круг для обсуждения вопрос ещё не вынесен.

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