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Еврокомиссия: и в мыслях не было запрещать импорт газа из России

Экономика

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил в пятницу, что у Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа.

Еврокомиссия: и в мыслях не было запрещать импорт газа из России

"Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в Европейский союз по трубопроводам, с рядом очень ограниченных исключений. Но мы никогда не заявляли, что работаем над запретом импорта российского газа. И это положение не изменилось", — сказал Мамер.

Кроме того, его спросили о состоянии предложения о введении "потолка" цен на российскую нефть. Эрик Мамер заявил, что "идёт обсуждение, оно продолжится сегодня на уровне послов (постоянных представителей стран ЕС) при Европейском союзе".

Ранее были сообщения, что о введении "потолка" цен на российскую нефть может быть объявлено 23 ноября. Причём сделает это сначала Евросоюз, а затем Группа семи. В один день, для придания большей значимости и подчёркивания единства позиций.

Но в Евросоюзе начали спорить о максимальной цене на российскую нефть. Большинство стран поддерживают предложение об ограничении 65-70 долларов за баррель. А вот Польша и страны Прибалтики предлагают платить не более 30 долларов за баррель.

Причём сам Евросоюз декларирует, что сам российскую нефть покупать не собирается. Ранее было принято решение об эмбарго на импорт нефти из России с 5 декабря.

Стоит заметить, что ранее с инициативой о полном прекращении импорта газа из России выступали Польша и Эстония. Однако большинство стран Евросоюза эту идею категорически не поддержали.

При этом в Брюсселе заявляют о значительном снижении импорта газа из РФ. Поставки по трубопроводам действительно значительно сократились, особенно после диверсии на "Северных потоках" в сентябре.

Однако при этом наблюдается рост поставок в Европу сжиженного природного газа из России. Объёмы, конечно, значительно меньше, чем поставки по трубопроводам, но всё же.

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Автор: Антон Куликов
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