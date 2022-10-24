Российские предприниматели всё чаще предпочитают работать с юанями

В малом и среднем бизнесе в России для взаиморасчётов всё чаще используется китайская валюта.

Об этом наглядно говорит статистика: в сентябре 2022 года по сравнению с августом доля расчётов в юанях выросла на четверть, а количество операций, совершаемых в китайской валюте, увеличилось более чем на 40%, пишет zr.media.

Помимо этого, всё больше клиентов банков предпочитают хранить свои сбережения в юанях — если сравнивать начало октября с началом сентября, этот показатель вырос в полтора раза.

Юань предпочитают использовать для расчётов преимущественно торговые компании — в сентябре количество таких организаций выросло больше чем на треть.