Юань становится привлекательным активом для российского бизнеса

Старший вице-президент банка Юлия Копытова считает, что после того, как страна взяла курс на дедолларизацию, китайская национальная валюта всё больше становится привлекательным активом на рынке России.

"На фоне дедолларизации российской экономики юань становится всё более привлекательным активом для юридических лиц. Мы стремимся предлагать клиентам новые инструменты в "мягких" валютах", — приводит её слова zr.media.

По словам другого старшего вице-президента компании Руслана Ерёменко, в организации надеются, что их предложение будет интересно бизнесу.