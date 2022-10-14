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"10-20 долларов за баррель": в Киеве предложили свой потолок цен нефть из России

Экономика

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил Западу ввести потолок цен на нефть из России на уровне 10-20 долларов за баррель.

"10-20 долларов за баррель": в Киеве предложили свой потолок цен нефть из России

"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти… Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", — заявил Устенко в интервью Newsweek.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что потолок цены на российскую нефть может составить 60 долларов за баррель.

Вашингтон уже несколько месяцев продвигает идею ограничения цен на российскую нефть. На словах США поддерживают государства "Большой семёрки", а также Евросоюз, где в недавнем пакете санкций предусмотрены ценовые ограничения на российскую нефть.

На практике эту идею предлагается начать реализовывать в начале декабря, когда вступят в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путём.

При этом, чтобы рассчитывать на хоть какой-то успех этой инициативы, США и их союзники должны заручиться поддержкой других стран. В том числе, например, Индии и Китая, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти. Однако там о поддержке ограничений до сих пор не заявляли.

В России же неоднократно говорили о том, что не будут поставлять энергоносители в страны, которые поддержат ограничение цены на российскую нефть. Многие аналитики, в том числе и на Западе, полагают, что попытки ввести "потолок" цен может привести к дефициту нефти на мировых рынках.

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Автор: Антон Куликов
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