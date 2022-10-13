Минфин США: Вашингтон не введёт санкции за покупку нефти РФ по ценам выше лимита

Руководитель Минфина США Уолли Адейемо сказал, что Вашингтон не собирается объявлять вторичные ограничительные меры за приобретение нефти России по ценам выше установленного странами "Большой семёрки" лимита.

По информации oilcapital.ru, американский министр подчеркнул, что Штаты не хотят запрещать странам покупать российские ресурсы. Цель Вашингтона — уменьшить их стоимость и доходы РФ, объяснил глава ведомства.

Вместе с этим Адейемо добавил, что США намерены увеличивать объёмы поставок своих энергоносителей.