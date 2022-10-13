Профессор Кричевский предрёк экономический крах: Почему Набиуллина упирается?

Российский экономист Никита Кричевский предупредил, что нежелание ослаблять курс рубля в России приведёт к ситуации конца 80-х годов ХХ века.

Кричевский отметил, что в сентябре дефицит бюджета РФ составил 83 млрд руб. По итогам 2022 года прогнозируется бюджетный дефицит в размере 1,3 трлн руб.

"Доходы сокращаются, зато расходы заметно увеличиваются, а оно (государство) не спешит воспользоваться очевиднейшим инструментом выправления положения — ослаблением курса рубля", — написал Крический в своём микроблоге.

Экономист считает линию поведения Центрального банка РФ неразумной.

"Почему же Набиуллина упирается?" — задался вопросом профессор.

Он объясняет мотивы поведения главы Центробанка РФ двумя причинами:

Так она борется с инфляцией (по-другому не умеет);

Не знает, куда девать излишки карбоновой выручки.

Кричесвский сравнил ситуацию с тем, что происходило в СССР во второй половине 80-х. Негативный опыт прошлого привёл тогда страну к экономическому краху.

"Тогда цены на нефть упали в четыре раза, в стране бушевала антиалкогольная кампания, лишившая бюджет 30% доходов, республики и предприятия зажимали налоги, но девальвация рубля не проводилась. К чему это привело, люди среднего и старшего возраста помнят на собственной шкуре", — предупредил экономист.

Ранее Никита Кричевский раскритиковал качество Крымского моста.