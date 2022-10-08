Российский экономист Никита Кричевский сравнил качество Крымского моста с Антоновским мостом под Херсоном, который был построен в советский период.
Кричевский считает, что при строительстве Крымского моста было сделано много "упрощений" в СНиПах и правилах возведения сооружений 1 и 2 групп ответственности. Он отметил, что только ленивые не писали о том, что это делалось в интересах компаний предпринимателей братьев Ротенбергов.
"Теперь видим результат: навесной пролет целенький и просто "сполз". Для сравнения: на построенный по советским нормам Антоновский мост под Херсоном упало более 30 РСЗО HIMARS, дырок много, но ни один пролет не упал", — написал Кричинский в своём микроблоге.
Он призвал "без разговоров ставить к стенке" ответственных за потерю Крымского моста.
Ранее Владимир Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры.
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