Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Комик Сабуров поиздевался над русскими в Казахстане: "Как ситуация поменялась"
Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры
Рожин: "В Никополе наблюдается активное цветение "Герани"
"Я хочу российские газ и нефть": акции протеста прошли в городах Европы
ВСУ готовят прорыв в ЛНР, ВС РФ ведут подготовку ко встрече врага
На Украине опасаются мести русских после атаки Крымского моста
Аваков сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Прогноз от главы Eni: зима 2023-2024 годов будет тяжелее грядущей
ВСУ обстреляли город Ясиноватая ДНР из РСЗО "Град"

Профессор Кричевский о качестве Крымского моста: Без разговоров ставить к стенке

Общество

Российский экономист Никита Кричевский сравнил качество Крымского моста с Антоновским мостом под Херсоном, который был построен в советский период.

Профессор Кричевский о качестве Крымского моста: Без разговоров ставить к стенке

Кричевский считает, что при строительстве Крымского моста было сделано много "упрощений" в СНиПах и правилах возведения сооружений 1 и 2 групп ответственности. Он отметил, что только ленивые не писали о том, что это делалось в интересах компаний предпринимателей братьев Ротенбергов.

"Теперь видим результат: навесной пролет целенький и просто "сполз". Для сравнения: на построенный по советским нормам Антоновский мост под Херсоном упало более 30 РСЗО HIMARS, дырок много, но ни один пролет не упал", — написал Кричинский в своём микроблоге.

Он призвал "без разговоров ставить к стенке" ответственных за потерю Крымского моста.

Ранее Владимир Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Теракты
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Последние материалы
Профессор Кричевский о качестве Крымского моста: Без разговоров ставить к стенке
Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры
Рожин: "В Никополе наблюдается активное цветение "Герани"
"Я хочу российские газ и нефть": акции протеста прошли в городах Европы
ВСУ готовят прорыв в ЛНР, ВС РФ ведут подготовку ко встрече врага
На Украине опасаются мести русских после атаки Крымского моста
Аваков сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Прогноз от главы Eni: зима 2023-2024 годов будет тяжелее грядущей
ВСУ обстреляли город Ясиноватая ДНР из РСЗО "Град"
Спецназ «Отважных» ВС РФ ликвидирует ВСУ под Лиманом ударами РСЗО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников