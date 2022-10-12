Президент РФ Владимир Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

"Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".