Президент РФ Владимир Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.
"Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Лидер страны пояснил, что Фридман умер в 2006 году и не был агентом влияния России.
Ранее страны "Большой семёрки" решили ввести ценовые ограничения на российскую нефть.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.