В Чите заявили о халатном отношении предприятий к технике безопасности

Профсоюз Читы заявил, что предприятия города зачастую халатно относятся к технике безопасности.

По мнению Натальи Рычковой, инструктажи по ТБ — всего лишь формальность, а работники без должного внимания относятся к этой сфере, они не соблюдают элементарных требований безопасности на рабочих местах, подвергая опасности собственное здоровье и даже жизнь, пишет издание transsibinfo.com.