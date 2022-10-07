Профсоюз Читы заявил, что предприятия города зачастую халатно относятся к технике безопасности.
По мнению Натальи Рычковой, инструктажи по ТБ — всего лишь формальность, а работники без должного внимания относятся к этой сфере, они не соблюдают элементарных требований безопасности на рабочих местах, подвергая опасности собственное здоровье и даже жизнь, пишет издание transsibinfo.com.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.