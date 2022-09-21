Шмаков: за мобилизованными гражданами должны сохранятся рабочие места

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что за мобилизованными гражданами должны сохранятся рабочие места.

Он сообщил, что все гарантии мобилизованным гражданам будут "сохранены и усилены". Шмаков добавил, что профсоюзы намерены добиваться сохранение рабочих мест за мобилизованными на всех уровнях.