Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что за мобилизованными гражданами должны сохранятся рабочие места.
Он сообщил, что все гарантии мобилизованным гражданам будут "сохранены и усилены". Шмаков добавил, что профсоюзы намерены добиваться сохранение рабочих мест за мобилизованными на всех уровнях.
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