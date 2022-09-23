Клиенты "Далькомхолода" получили полный доступ к рынку Китая

Администрация холодильно-складского комплекса "Сухой порт" АО "Далькомхолод" сообщила о получении предприятием экспортного номера, подтвердив высокие стандарты работы.

Введённые западными странами ограничения на торговлю с РФ заставили многие российские предприятия переориентироваться на азиатские рынки. Накануне производители мороженной и замороженной рыбной продукции получили дополнительную возможность сбыта своего товара на китайский рынок.

Исполнительный директор АО "Далькомхолод" Максим Миненко сообщил, что теперь клиенты компании смогут отправлять свою продукцию на рынки Китая без ограничений, так как холодильно-складскому комплексу "Сухой порт" был присвоен экспортный номер, а значит предприятие соответствует всем законодательным нормам КНР, пишет портал zr.media.

Складские площади компании позволяют хранить 6 тысяч тонн рыбной продукции и до 18 тысяч тонн генеральных грузов.