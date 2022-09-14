Россия перенаправила газ из "Северного потока" в Азию

Россия начала перенаправлять в Азию газ, который должен был быть поставлен по "Северному потому" в Германию. Накануне танкер "Псков" завершил загрузку на комплексе СПГ "Портовая" и встал на якорную стоянку в Балтийском море. Как показывают данные навигационного портала Vesselfinder, судно забункеровалось топливом. Танкер планирует прибыть 26 сентября в египетский Порт Саид, который обозначают точкой прибытия, когда следуют через Суэцкий канал в Азию, сообщает издание EADaily.

За один рейс "Псков" может доставить до ста миллионов кубометров газа в виде СПГ. На якорной стоянке находится ещё один подобный танкер, "Великий Новгород". Оба танкера в мае доставили сжиженный газ в Индию.

Ранее эти танкеры фрахтовала компания Gazprom Marketing and Trading. Однако затем она перешла под контроль правительства ФРГ и отказалась от фрахта судов. А потом компания попала под российские санкции.

Стоит заметить, что Gazprom Marketing and Trading должен поставлять индийской компании Gail 2,5 млн тонн СПГ (3,4 млрд кубометров газа) в год. Однако в июне компания перестала это делать, объяснив остановку поставок геополитической ситуацией.

При этом большая часть газа, которая поставлялась с проекта "Ямал СПГ", могла оставаться в Европе. В Индии отмечали, что трейдер платит штраф в 100 долларов за тысячу кубометров при контрактной цене в 500 долларов и перепродаёт топливо в Европе по цене в четыре раза выше.

У компрессорной станции "Портовая" расположен терминал СПГ, который был ориентирован на получение излишков газа, которые не пойдут на экспорт по "Северному потоку". Ну а поскольку сейчас поставки по трубопроводу остановлены, то этот терминал может стать хорошим подспорьем для экспорта СПГ по другим направлениям. Да в ту же Индию, например.

Напомним, поставки по "Северному потоку" были остановлены из-за санкций, под которые попало и оборудование, необходимое для перекачки газа. "Газпром" отказывается забирать отремонтированные газовые турбины до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии, что оборудование не будет попадать под санкции.