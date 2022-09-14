Лидеры балканских стран обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой обсудить с главой России Владимиром Путиным возможность газовых поставок предстоящей зимой на саммите ШОС.
Эрдоган на прошлой неделе провёл турне по балканским странам, в том числе он побывал в Боснии и Герцеговине, в Сербии и Хорватии.
"Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана. Пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", — цитирует Haberler. com турецких политиков.
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