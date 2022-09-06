В украинских банках наблюдается нехватка валюты в виде наличных по причине растущего спроса граждан на доллары. Такой информацией поделился пресс-секретарь украинского Приватбанка Олег Серга.
"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", — отметил Серга 6 сентября в разговоре с агентством РБК-Украина.
Поводом для этого заявления стали сообщения в украинских Telegram-каналах, в которых говорится, что в офисах Приватбанка сейчас невозможно получить наличные доллары.
Серга отметил, что главная проблема заключается в транспортировке валюты по отделениям банка в украинских регионах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.