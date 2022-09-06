На Украине наблюдаются трудности с наличной валютой в банках

В украинских банках наблюдается нехватка валюты в виде наличных по причине растущего спроса граждан на доллары. Такой информацией поделился пресс-секретарь украинского Приватбанка Олег Серга.

"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", — отметил Серга 6 сентября в разговоре с агентством РБК-Украина.

Поводом для этого заявления стали сообщения в украинских Telegram-каналах, в которых говорится, что в офисах Приватбанка сейчас невозможно получить наличные доллары.

Серга отметил, что главная проблема заключается в транспортировке валюты по отделениям банка в украинских регионах.