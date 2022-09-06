Заместитель министра транспорта Игорь Чалик заявил об окончании составления отечественного авиареестра. По его словам, туда попало 1218 из 1288 самолётов.
"Мы сохранили практически весь парк. На сегодня у нас 1 288 (воздушных судов — Прим. ред.), из них 1 218 в российском реестре", — пояснил он.
Чиновник уточнил, что безопасность полётов останется на высшем уровне, невзирая на смену регистрации самолётов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.