Минтранс: Россия под санкциями смогла сохранить почти весь парк воздушных судов

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик заявил об окончании составления отечественного авиареестра. По его словам, туда попало 1218 из 1288 самолётов.

"Мы сохранили практически весь парк. На сегодня у нас 1 288 (воздушных судов — Прим. ред.), из них 1 218 в российском реестре", — пояснил он.

Чиновник уточнил, что безопасность полётов останется на высшем уровне, невзирая на смену регистрации самолётов.