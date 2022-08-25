Bne IntelliNews: Путин использовал против Запада своё самое лучшее "оружие"

Президент России Владимир Путин использовал в борьбе с Западом своё самое лучшее "оружие". Речь идёт об экономическом противостоянии.

По мнению немецкого издания Bne IntelliNews, Запад недооценил масштаб проблемы, который связан с экономическим противостоянием России. И тех проблемах, которые она способна причинить экономикам западных государств.

В статье отмечается, что независимо от ситуации на Украине, противостояние Запада и России в экономической сфере только начинается. И Российская Федерация в этом противостоянии имеет несколько значимых рычагов влияния.

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков энергоносителей и сельскохозяйственной продукции, может влиять на цены в этих секторах. И это является её "оружием", говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

"Путин играет с Западом в интеллектуальные игры, направленные на повышение издержек, инфляции и спекуляций, которые ранят Запад в его самое уязвимое место — карман", — отмечается в статье.

Подчёркивается, что экономики западных государствах могут хорошо работать только в условиях геополитической стабильности. Но в кризисных ситуациях они показывают себя не с лучшей стороны. Чем, по мнению немецкого издания, и пользуется Россия.

И эта тактика, говорится в статье, оказалась весьма эффективной: как только Россия намекает на проблемы с поставками в тех или иных секторах, в дело вступают спекулянты и своими действиями взвинчивают цены на рынках.

"Способность Путина вмешиваться в поставки стала головной болью для всех. Это его самое мощное оружие", — говорится в статье.

Отметим, что речи нет о санкциях, инициаторами которых стали США, Евросоюз и ряд других государств. Порой довольно сложно понять, что именно подразумевают авторы подобных статей.

Или они всерьёз считают, что российские власти не должны были предпринимать никаких контрдействий в ответ на ограничения, которые постоянно вводят государства коллективного Запада?