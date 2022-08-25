Дудчак о предложении Разумкова воровать газ: “обезьяна с гранатой”

Предложение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о "конфискации” газа РФ, проходящего транзитом по Украине, очень странное.

Был бы нанесён большой ущерб странам Европы, правда, это было бы выгодно США, в интервью изданию "Украина.ру" сказал кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По его словам, российская сторона в этом случае на полном основании перестанет поставлять топливо.

"Если об этой идее Разумкова узнают европейские страны, то это приведёт к дальнейшему росту цен на газ, указал экономист, "потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно”, — отметил аналитик.

Такая "конфискация" газа была бы выгодна США, поскольку это вполне работает на них и вписывается в схему ликвидацию ЕС как экономического конкурента.