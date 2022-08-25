Предложение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о "конфискации” газа РФ, проходящего транзитом по Украине, очень странное.
Был бы нанесён большой ущерб странам Европы, правда, это было бы выгодно США, в интервью изданию "Украина.ру" сказал кандидат экономических наук Александр Дудчак.
По его словам, российская сторона в этом случае на полном основании перестанет поставлять топливо.
"Если об этой идее Разумкова узнают европейские страны, то это приведёт к дальнейшему росту цен на газ, указал экономист, "потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно”, — отметил аналитик.
Такая "конфискация" газа была бы выгодна США, поскольку это вполне работает на них и вписывается в схему ликвидацию ЕС как экономического конкурента.
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