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Маркетолог: смена названия Wildberries не повлияет на продажи

Экономика

Решение известного маркетплейса Wildberries провести ребрендинг связано с общим трендом на русификацию. Так прокомментировал Pravda.Ru смену названия Wildberries на "Ягодки" президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Маркетолог: смена названия Wildberries не повлияет на продажи

Он напомнил, что разговоры о запрете вывесок на иностранных языках появились ещё в начале лета. И в первую очередь это касается таких компаний как Wildberries, Fix Price и других.

Эта кампания началась, и Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть вопрос. Видимо, они начали готовиться к этому, считает эксперт.

Собеседник издания добавил, что смена названия никак не может повлиять на покупательский спрос, поскольку психология людей не меняется, и это вопрос привычки.

"Этот процесс, если он дальше пойдёт, будет достаточно дорогостоящим — все эти вывески сменить, в документах поменять. Видимо, людей решили постепенно к этому приучать, начиная с сайта, и постепенно расширяться", — пояснил маркетолог.

По его мнению, название "Ягодки" выбрано, чтобы сохранить преемственность. То есть речь не идёт о полной смене названия, фирменных цветов и так далее.

"Как раз смысл в том, что это всё надо сохранить, чтобы не дезориентировать потребителя, чтобы он не путался, а только перейти к русскоязычному названию. Оно не другое, оно максимальное приближенное. Здесь речь идет просто о русификации названия", — заключил Березин.

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Автор: Максим Александров
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