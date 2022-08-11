Датский наёмник: меня хотят вышвырнуть с Украины

Власти Украины собираются выдворить из страны наёмника из Дании Карла Балдерсона с позывным "Шторм". В Дании его ожидает тюремное заключение сроком на 10 лет. Об этом написал на своей странице в соцсети сам датский доброволец.

Он рассказал, что получил сообщение от украинской иммиграционной службы. Причиной возможной депортации названо отсутствие документов для работы на Украине.

Наёмник добавил, что на родине ему грозит тюремный срок, а также заметил, что он не хочет выезжать с Украины.

"Мне кажется это вообще нелепо и неуважительно, они должны будут арестовать меня и вышвырнуть из страны, прежде чем я уеду! Последние два месяца веду диалог со всеми подразделениями по поводу моей боевой работы на Украине", — жалуется датчанин.

Он предположил, на найдя другого объяснения, что всё это может быть "злой шуткой".