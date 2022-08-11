Лукашенко анонсировал наказание Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить ответные действия в ответ на недружелюбные поступки Литвы. По словам Лукашенко, никому не позволено "отжимать" собственность Белоруссии.

Александр Лукашенко напомнил о том, что были введены санкции против белорусского калия. Но дело не ограничилось только этим. По сути, Литва забрала и белорусскую собственность. А именно, в Клайпеде 30 процентов акция терминала по перевалке сыпучих грузов принадлежало попавшему под санкции "Беларуськалию".

"Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", — констатировал Лукашенко.

Он заявил, что "это не должно безнаказанно пройти". Кроме того, Лукашенко напомнил о ситуации, которая сложилась вокруг белорусского санатория в Литве. По его словам, в совокупности это всё приводит к потере значительных финансовых средств, сообщает EurAsia Daily.

Президент Белоруссии обратился к членам правительства с предложением разработать ответные меры, ибо "отбирать, отжимать собственность никому не позволено".

Напомним, в середине апреля власти Белоруссии ввели безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы. Спустя месяц "безвиз" для граждан этих государств ввели до конца года.

В Вильнюсе и в Риге этот шаг встретили с негодованием. Власти этих стран призвали своих сограждан не ездить в Белоруссии, поскольку там их "могут использовать в пропагандистских, финансовых и шпионских целях".

Однако литовские и латвийские граждане не слишком-то склонны прислушиваться к увещеваниям, поскольку многие товары, а в первую очередь бензин, в Белоруссии существенно дешевле.