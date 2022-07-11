Канцлер Австрии о ценах на газ: далее либо алкоголь, либо психотропные препараты

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал ситуацию с дорожающим природным газом. И предложил два варианта действий, как с этим справиться.

"Если мы продолжим в том же духе, то останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты. <…> Алкоголь — это, в принципе, окей", — заявил Нехаммер.

Ранее канцлер Австрии заявил, что хранилище компании "Газпром" в Хайдахе будет предоставлено другим поставщикам. По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора. Нехаммер добавил, что их предоставляют в распоряжение другим для хранения газа.

Газовое хранилище в Хайдахе является крупнейшим в Австрии. Ранее Еврокомиссия обязала страны, которые входят в Евросоюз, заполнить газовые хранилища к 1 октября не менее, чем на 80 процентов.

Сделать это можно только с учётом поставок природного газа из России. Особенно это касается стран Центральной Европы, в том числе Австрии.