В Кремле ответили на статью о "холодильниках — друзьях Путина”

Статья о "друзьях Путина" в домах европейцев оказалась весьма резонансной. Настолько, что её прокомментировали в Кремле.

Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев избавляться от старой бытовой техники. "Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — написал Блас.

По его словам, старая бытовая техника потребляет больше энергеи, а это напрямую связано с потреблением природного газа. В конечном итоге, считает Блас, отказ от старой бытовой техники поможет сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что советы по обновлению техники выгодны США, а не России. По его словам, "старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа".

Песков подчеркнул, что американский сжиженный природный газ обходится Европе куда дороже, нежели российский газ, который поставляется по трубопроводам. И который является "надежным, предсказуемым и прогнозируемым по цене".

"Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства", — сказал пресс-секретарь президента России.

Стоит заметить, что в Германии сейчас пытаются найти замену поставкам российского природного газа. И помимо США ищут поставщиков и в других странах. Например, в Катаре и в Канаде.

На саммите "Большой семёрки" в конце июня канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсуждали возможность подписания соглашения о поставках газа в конце августа.

Но дело в том, что в Канаде до сих пор нет инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа. Соответственно, нет и возможности доставить СПГ в Германию. Можно преобразовать в экспортный терминал уже существующий в Сент-Джоне.

Но нынешний создан в расчёте на импорт сжиженного природного газа. И на его перенастройку, по оценке министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, уйдёт три-четыре года.