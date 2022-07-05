Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Доллар и евро снова растут после затяжного падения.
Клинцевич: если Киев ударит по аэродромам РФ, она разгромит его
Рожин: новыми целями ВС России являются Соледар, Бахмут, Славянск и Краматорск
Зеленский: Киев готовится к тому, что Белоруссия может стать стороной конфликта
Тина Канделаки ликует, так как не хранила деньги за рубежом: "Говорили, я дура"
Сотрудников петербургского ЦУР лишили премий
Володин: Киев делает всё, чтобы армия РФ не останавливалась у границ ДНР и ЛНР
Литовкин: Киев обстреливает Курск и Белгород из мести за свои поражения
Депутат бундестага: решение ЕС ввести эмбарго на нефть из России было ошибочным

В Кремле ответили на статью о "холодильниках — друзьях Путина”

Экономика

Статья о "друзьях Путина" в домах европейцев оказалась весьма резонансной. Настолько, что её прокомментировали в Кремле.

В Кремле ответили на статью о "холодильниках — друзьях Путина”

Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев избавляться от старой бытовой техники. "Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — написал Блас.

По его словам, старая бытовая техника потребляет больше энергеи, а это напрямую связано с потреблением природного газа. В конечном итоге, считает Блас, отказ от старой бытовой техники поможет сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что советы по обновлению техники выгодны США, а не России. По его словам, "старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа".

Песков подчеркнул, что американский сжиженный природный газ обходится Европе куда дороже, нежели российский газ, который поставляется по трубопроводам. И который является "надежным, предсказуемым и прогнозируемым по цене".

"Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства", — сказал пресс-секретарь президента России.

Стоит заметить, что в Германии сейчас пытаются найти замену поставкам российского природного газа. И помимо США ищут поставщиков и в других странах. Например, в Катаре и в Канаде.

На саммите "Большой семёрки" в конце июня канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсуждали возможность подписания соглашения о поставках газа в конце августа.

Но дело в том, что в Канаде до сих пор нет инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа. Соответственно, нет и возможности доставить СПГ в Германию. Можно преобразовать в экспортный терминал уже существующий в Сент-Джоне.

Но нынешний создан в расчёте на импорт сжиженного природного газа. И на его перенастройку, по оценке министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, уйдёт три-четыре года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится к борьбе с ВС РФ
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится к борьбе с ВС РФ
Мир. Новости мира
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Силовые структуры
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте СВО "адом на земле"
Любовь Степушова Польша и Британия подталкивают Киев к нанесению ядерного удара по РФ Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова Конрад Ренкас Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов Конрад Ренкас
Силовые структуры
На уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом
Силовые структуры
ВС РФ могут нанести удары, пока Киев анонсирует "контрнаступление ВСУ" в августе
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Мир. Новости мира
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Последние материалы
Доллар и евро снова растут после затяжного падения.
Клинцевич: если Киев ударит по аэродромам РФ, она разгромит его
Рожин: новыми целями ВС России являются Соледар, Бахмут, Славянск и Краматорск
Зеленский: Киев готовится к тому, что Белоруссия может стать стороной конфликта
Шесть причин, почему не цветёт орхидея: одна из них — избыток влаги
Тина Канделаки ликует, так как не хранила деньги за рубежом: "Говорили, я дура"
В Кремле ответили на статью о "холодильниках — друзьях Путина”
Сотрудников петербургского ЦУР лишили премий
Володин: Киев делает всё, чтобы армия РФ не останавливалась у границ ДНР и ЛНР
Литовкин: Киев обстреливает Курск и Белгород из мести за свои поражения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников