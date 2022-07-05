Статья о "друзьях Путина" в домах европейцев оказалась весьма резонансной. Настолько, что её прокомментировали в Кремле.
Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев избавляться от старой бытовой техники. "Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — написал Блас.
По его словам, старая бытовая техника потребляет больше энергеи, а это напрямую связано с потреблением природного газа. В конечном итоге, считает Блас, отказ от старой бытовой техники поможет сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что советы по обновлению техники выгодны США, а не России. По его словам, "старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа".
Песков подчеркнул, что американский сжиженный природный газ обходится Европе куда дороже, нежели российский газ, который поставляется по трубопроводам. И который является "надежным, предсказуемым и прогнозируемым по цене".
"Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства", — сказал пресс-секретарь президента России.
Стоит заметить, что в Германии сейчас пытаются найти замену поставкам российского природного газа. И помимо США ищут поставщиков и в других странах. Например, в Катаре и в Канаде.
На саммите "Большой семёрки" в конце июня канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсуждали возможность подписания соглашения о поставках газа в конце августа.
Но дело в том, что в Канаде до сих пор нет инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа. Соответственно, нет и возможности доставить СПГ в Германию. Можно преобразовать в экспортный терминал уже существующий в Сент-Джоне.
Но нынешний создан в расчёте на импорт сжиженного природного газа. И на его перенастройку, по оценке министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, уйдёт три-четыре года.
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