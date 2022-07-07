"Газпром" игнорирует просьбы Молдавии улучшить условия контракта

Компания "Молдовагаз" пока не получила от "Газпрома" ответа на запрос об улучшении условий действующего контракта по поставкам природного газа.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в начале июля обсуждал с руководством "Газпрома" "некоторые аспекты", которые позволили бы улучшить условия контракта. Однако пока никакого ответа с российской стороны получено не было, утверждает Спыну.

По его словам, "Молдовагаз" несколько раз обращался к "Газпрому" с запросом об обеспечении дополнительных поставок для формирования резервов газа, но также не получил ответа, сообщает "Интерфакс".

Нынешний контракт был подписан в октябре 2021 года. Он предусматривает, что Молдавия вместе с Приднестровьем получает от "Газпрома" 3,2-3,3 млрд кубометров газа в год. Потребности Молдавии без учёта Приднестровья составляют чуть более одного млрд кубометров газа в год.

Контракт был заключён на пять лет и пересматривается каждые пять лет. В мае цена российского газа, который поставляется в Молдавию, составляла 919 долларов за тысячу кубометров. В июне она снизилась до 880 долларов за тысячу кубометров. В июле цена составляет 980 долларов за тысячу кубометров.

По крайней мере, такие цифры ранее называл председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан. По данным молдавской компании, природный газ в республику поступает в полном объёме.