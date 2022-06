"Газпром" не заплатит $6 млрд западным инвесторам. Это ответ на санкции?

Общее собрание акционеров "Газпрома" в четверг приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. После этого акции компании на Московской бирже подешевели на 30 процентов. А ещё стоило бы отметить тот факт, что без выплат останутся западные инвесторы "Газпрома".

Основным акционером "Газпрома" является государство. Напрямую, через АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация" оно контролирует более 50% акций компании. В то же время 25,2% приходится на держателей американских депозитарных расписок (АДР), а 24,57% — на прочих зарегистрированных лиц.

При этом большая часть АДР находится у американской финансовой организации The Bank of New York Mellon.

В 2021 году "Газпром" мог был выплатить 1,244 трлн рублей (24,3 млрд долларов по курсу Центробанка), сообщает "Интерфакс". То есть держатели американских депозитарных расписок не получат шесть миллиардов долларов. И среди комментариев на этот счёт встречается мнение, что это своего рода ответ на западные санкции.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что у "Газпрома" сейчас в приоритете реализация инвестиционной программы, которая включает газификацию российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, "мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Что же касается падения акций компании на бирже, то аналитики сходятся во мнении, что сейчас "Газпром" не нуждается в дополнительном акционерном финансировании. А кроме того, из-за недоступности западных рынков меньше заботится о своей инвестиционной привлекательности, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

По его мнению, отказ от дивидендов не окажет влияния на бизнес компании, а скорее упрочит финансовое положение "Газпрома", которое и без того достаточно сильное.