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"Газпром" не заплатит $6 млрд западным инвесторам. Это ответ на санкции?

Экономика

Общее собрание акционеров "Газпрома" в четверг приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. После этого акции компании на Московской бирже подешевели на 30 процентов. А ещё стоило бы отметить тот факт, что без выплат останутся западные инвесторы "Газпрома".

"Газпром" не заплатит млрд западным инвесторам. Это ответ на санкции?

Основным акционером "Газпрома" является государство. Напрямую, через АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация" оно контролирует более 50% акций компании. В то же время 25,2% приходится на держателей американских депозитарных расписок (АДР), а 24,57% — на прочих зарегистрированных лиц.

При этом большая часть АДР находится у американской финансовой организации The Bank of New York Mellon.

В 2021 году "Газпром" мог был выплатить 1,244 трлн рублей (24,3 млрд долларов по курсу Центробанка), сообщает "Интерфакс". То есть держатели американских депозитарных расписок не получат шесть миллиардов долларов. И среди комментариев на этот счёт встречается мнение, что это своего рода ответ на западные санкции.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что у "Газпрома" сейчас в приоритете реализация инвестиционной программы, которая включает газификацию российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, "мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Что же касается падения акций компании на бирже, то аналитики сходятся во мнении, что сейчас "Газпром" не нуждается в дополнительном акционерном финансировании. А кроме того, из-за недоступности западных рынков меньше заботится о своей инвестиционной привлекательности, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

По его мнению, отказ от дивидендов не окажет влияния на бизнес компании, а скорее упрочит финансовое положение "Газпрома", которое и без того достаточно сильное.

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Автор: Антон Куликов
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