CBS: российский рубль стал самой сильной валютой в 2022 году вопреки санкциям

Несмотря на все усилия западных стран обрушить экономику России, иностранные аналитики признали рубль самой сильной валютой 2022 года.

Запрет США и ЕС на поставку многих товаров в Россию привёл к неожиданному эффекту: спрос на иностранную валюту в РФ резко упал и рубль начал укрепляться. Вместо разрушения российской экономики Запад лишь помог финансовой системе страны.

В начале марта стоимость российского рубля упала вдвое, но после он совершил "ошеломляющий разворот", были вынуждены признать американские аналитики.

"Если брать данные за полгода, то с января рубль вырос на 45% по отношению к доллару", — уточнил специалист в эфире телеканала CBS.

Российским властям удалось быстро взять под контроль вывод капитала за границу, а ограничения на экспорт энергоносителей из РФ удачно совпали с ростом цен на нефть и газ. Западные финансисты продолжают надеяться, что санкции всё же окажутся эффективными, а тем временем Кремль начинает отменять защитные меры, чтобы нивелировать излишнее укрепление рубля.