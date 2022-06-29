Экономист Лебединская связала падение доллара с переизбытком валюты

Российский экономист Ольга Лебединская оценила данные, согласно которым курс доллара опустился ниже 51 рубля.

"Принудительно сокращаются плечевые позиции по доллару среди юридических лиц, что толкает доллар вниз", — сказала эксперт, слова которой передаёт RT.

Вместе с этим специалист отметила, что предпринимателей перестала интересовать валюта на фоне снижения импорта. Возник её переизбыток, добавила Лебединская.

Ранее на сайте Московской биржи сообщили, что курс доллара, по данным на среду, 29 июня, составил 50 рублей. Такой показатель фиксировали весной 2015 года.