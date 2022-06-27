Россия не согласна с утверждениями Запада о том, что в стране якобы произошёл дефолт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Минфин РФ осуществил платёж по внешнему долгу в валюте ещё в мае.
"То, что деньги не довели до получателей — это не проблема России", — сказал пресс-секретарь президента РФ на встрече с журналистами.
Он также добавил, что российские средства за рубежом заблокированы незаконно. Любые попытки использовать эти деньги станут прямым воровством, заключил Песков.
Ранее на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором сообщается, что у России в ночь на 27 июня завершается льготный период для того, чтобы закрыть просроченные платежи по государственным облигациям. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту статью, подчеркнул: иностранные СМИ распространили ложные сведения о "дефолте" в РФ.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.